Кокс закончился - подсели на кислоту: сети шокировало интервью с "коронавирусом" на росТВ

Пользователи сети в шоке от новой выходки росСМИ, на одном из телеканалов появилось интервью с коронавирусом.

Об этом сообщает "Москва 24" в Twitter..

"Эксклюзив! Интервью с самим коронавирусом! COVID-19 без стеснения рассказывает о том, что больше всего ценит в людях, что ему от нас надо и своих планах на будущее", - пишут в описании к видео.

И действительно, человек в костюме коронавируса рассказывает о COVID-19 от первого лица: когда прилетел, почему именно в это время, зачем и тд.

Эксклюзив! Интервью с самим коронавирусом! COVID-19 без стеснения рассказывает о том, что больше всего ценит в людях, что ему от нас надо и своих планах на будущее. pic.twitter.com/amPcix9unr — Москва 24 (@infomoscow24) March 21, 2020

В сети мягко говоря в шоке от увиденного и услышанного, о чем они и пишут в комментариях.

"Если у меня кто-нибудь спросит: Как у вас с журналистикой? - Я покажу это видео", "то спинофф закончившегося сериала на тасс", "Наркотой у вас, похоже, весь офис упарывается", "Кому-то коронавирус поразил мозг", "У Малышевой появились достойные конкуренты", - пишут они.

Ранее "Апостроф" сообщал, что из-за пандемии коронавируса, который охватил страны мира, так называемый "отряд Путина" решил "сжечь" вирус.

Напомним, в сети уже публиковали видео так называемых "отрядов Путина". Тогда от безумных бабушек также досталось президенту США Дональду Трампу.