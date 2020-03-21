Как победить коронавирус: ученые и медики провели успешный эксперимент

В Италии, где коронавирусом заболели более 40 тысяч человек, в одном из муниципалитетов провели масштабное тестирование населения, которое позволило изолировать больных без симптомов и остановить распространение пандемии.

Об этом сообщается в материале издания The Guardian.

Так, в начале марта исследователи Падуанского университета решили испробовать стратегический метод борьбы с пандемией коронавируса – они начали тестировать вообще все население городка Во, неподалеку от Венеции. Помогали им в этом сотрудники Красного Креста.

Таким образом было протестировано 3 тысячи человек, в том числе и тех, кто считал себя здоровым. Всех, у кого был обнаружен коронавирус, изолировали на 14 дней, проводя симптоматическое лечение, вследствие чего они все выздоровели и не передали вирус другим.

Исследователи указали, что всего в городе было инфицировано 3% населения на момент выявления первого случая коронавируса, при этом симптомов ни у кого не проявлялось.

Ученые отметили, что именно таким образом – массовыми тестированиями, пандемию коронавируса можно остановить.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Христианском сообществе украинцев в Италии рассказали о смерти еще одной украинки в Италии от коронавируса.