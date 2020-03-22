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Космос, мобильники и пиво: самые абсурдные версии появления коронавируса

воскресенье, 22 марта 2020, 13:53
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В сети обсуждают разнообразные причины происхождения нового коронавируса, который стремительно распространился по всему миру.

"Апостроф" собрал некоторые "перлы" коронавирусной конспирологии.

По одной из версий, коронавирус прибыл из космоса. Поскольку 11 октября 2019 года на северо-востоке Китая высоко в небе взорвался метеорит, некоторые фантазеры поспешили объявить, что именно он принес вирус COVID-19 из глубин космоса.

Такое "объяснение" противоречит действию законов физики. Температура метеоритов, которые не сгорают в атмосфере, может достигать 650 градусов Цельсия в момент, когда они касаются земли. Этого более чем достаточно, чтобы убить вирус. Более того, COVID-19 имеет кучу родственников на Земле. Собственно, он является лишь очередным представителем целого семейства "туземных" земных коронавирусов.

Поскольку Ухань стал одним из первых китайских городов, где установили систему 5G связи, конспирологи посчитали это неслучайным совпадением. По их мнению, вирус COVID-19 вызван радиационными волнами, которые выпускают системы 5G, и на самом деле является радиационным отравлением, которое ослабляет иммунную систему, делая человека уязвимым к болезням. Подкреплялась теория мифической "научной" работой о вреде 5G для здоровья человека.

Эта теория тоже не выдержала проверки реальностью. Сегодня коронавирус свирепствует по всему миру, в том числе и в странах, в которых 5G связью даже и не пахло.

Пользователи сети каким-то образом повязали возникновение коронавируса с всемирно известной маркой мексиканского пива Corona Extra. В январе Google обратил внимание на волну запросов "пивной коронавирус", "пивной вирус Corona", "пивной вирус".

Непонятно, что искали люди - свидетельств того, что пиво "Корона" вызывает коронавирус или наоборот, лечит его, но рыночная доля компании поползла вверх, а продажи продукции выросли. Что, в свою очередь, могло стать следствием популярной версии (которая, правда, не подтвердилась, но какая разница), что коронавирус плохо переносит алкоголь, поэтому провести карантин с бутылкой хорошего пива в руках может быть очень рациональной стратегией.

Подробнее о конспирологических версиях появления коронавируса в мире читайте в материале "Апострофа": Во всем виноваты Билл Гейтс, метеориты и мобильная связь: почему мир болеет коронавирусом

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