США вышли в "лидеры" по распространению коронавируса: последние данные

По состоянию на 7:20 утра 22 марта в мире было зафиксировано более 307 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, созданной центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Первые места в антирейтинге стран, в которых было обнаружено больше всего случаев заболевания занимают Китай, Италия и США.

В Китае был зафиксирован 81 346 случаев инфицирования. При этом 3265 человек умерли, 72 354 вылечились.

В Италии заболели 53 578 человек, умерло 4825 человек, выздоровели 6072.

В США выявили 26 747 случев заболевания, 340 летальных исходов, 176 выздоровевших.

Далее следуют такие страны, как Испания (25 496 случаев заболевания), Германия (22 364 случаев) и Иран (20 610 случаев) и Франция (14 485 случаев).

Всего в мире выявили 307 278 случаев заражения, 13 049 смертельных исходов и 92 373 вылечившихся.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на вечер 21 марта в Украине было обнаружено 47 случаев заболевания коронавирусом.