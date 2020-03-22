Появились интересные подробности о новом заражении депутата в Раде

У народного депутата Украины из группы "Довіра" Сергея Вельможного коронавирус не подтвердился.

Об этом сообщил сам нардеп, отметив, что один экспресс-тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

В тоже время, Вельможный на этом не остановился и сдал тест повторно. Результаты повторной проверки на коронавирус пока неизвестны.

Напомним, Вельможному стало плохо в обед в субботу, 21 марта. Его вместе с сыном доставили в Александровскую больницу. На момент госпитализации у них наблюдалось повышение температуры тела.

Отметим, что если второй тест даст положительный результат на коронавирус, то Сергей Вельможный может стать вторым депутатом парламента, у которого обнаружат COVID-19.

Как сообщал "Апостроф", несколько дней назад коронавирус подтвердился у нардепа Сергея Шахова, который, как и Вельможный, тоже входит в группу "Довіра".