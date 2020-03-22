Российские юмористы метко высмеяли "вечного" Путина: видео

Российские комики в своем юмористическом номере высмеяли поздравительные речи президента России Владимира Путина.

Видео выступления команды из Стерлитамака в российском Оренбурге на фестивале КВН опубликовали в YouTube.

Юмористы показали нарезку поздравлений Путиным граждан с Новыми годами за несколько лет. В каждом своем выступлении президент отмечал, что предыдущий год оказался непростым. Также одно из таких поздравлений начал и Дмитрий Медведев во время своего президентства.

Сборная команда Башкирского государственного университета из Стерлитамака - "Лото по четвергам в 18:30" выступала на фестивале КВН впервые. И сразу - успешно. Видео с их номером публикуют в социальных сетях.

Как сообщал "Апостроф", юмористы российского шоу "Камеди клаб" придумали шутки про президента РФ Владимира Путина и экс-главу Украины Петра Порошенко.