В Испании коронавирусом заразился легендарный певец

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.

Об этом написал на своей странице в Facebook

"Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат теста на коронный вирус COVID19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения", - сказал он.

Оперный певец написал, что в настоящее время все члены его семьи чувствуют себя хорошо, однако у самого Доминго был кашель, поднялась температура, в связи с чем он и решил сдать тест на коронавирус.

Как сообщалось, ранее коронавирусом заразился князь Монако Альбер II.

Подробнее, кто из звезд профессионального спорта заразился коронавирусом, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился.