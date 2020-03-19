Никого не щадит: коронавирус обнаружили у главы государства в Европе

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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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четверг, 19 марта 2020, 19:06
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Заражение короновирусом подтверждено у князя Монако Альбера II.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

"Князь Альбер II сдал анализ в начале недели. Это позволило выявить заражение COVID-19", - говорится в заявлении княжеского дворца.

Согласно документу, болезнь проходит у принца без осложнений, его лечением занимается как личный врач, так и специалисты из монакской больницы.

Напомним, западные специалисты нашли позитивный след в пандемии коронавируса, которая охватила всю планету и ежедневно убивает сотни людей. По данным ученых, из-за коронавируса воздух в мире стал чище.

Подробнее, кто из звезд профессионального спорта заразился коронавирусом, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился.

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