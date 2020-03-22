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Коронавирус отступает? В Украине выздоровело много заболевших

воскресенье, 22 марта 2020, 15:23
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По состоянию на воскресенье, 22 марта, восемь людей в Украине излечились от коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

"По состоянию на утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, в том числе три летальных, а восемь человек выздоровели", - говорится в сообщении.

Все случаи выздоровления зафиксированы в Черновицкой области.

Исследования проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины (ЦОС), а также областные лаборатории.

Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 531 сообщение о подозрении на COVID-19: 47 подтверждено, 441 результат отрицательный, 43 образцы исследуют. Вирусологическая референс-лаборатория ЦОС исследует образцы не только людей с подозрением на инфицирование, но и контактных лиц. В общем исследовано более 790 образцов.

Обновлено: в Министерстве здравоохранения уточнили информацию и сообщили, что "у 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции". Также в МОЗ заявили, что в Украине по прежнему зафиксирован всего один случай выздоровления от коронавируса.

Как сообщалось, ранее в Черновицкой области 25 человек заразились коронавирусом. Среди этого числа больных - 8 детей и 14 женщин.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.

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