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25 человек: что известно о зараженных коронавирусом в Черновцах и области

суббота, 21 марта 2020, 21:28
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Из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области и Черновцах – 8 детей и 14 женщин.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Структура больных в области пока выглядит так: инфицировано 14 женщин и 11 мужчин. Детей до 5 лет – 5 человек, от 6 до 18 лет – 3 человека, взрослых от 19 до 35 лет – 7 человек, от 36 до 50 лет – 3 человека, старше 50 лет – 7 человек", - сказал он.

По словам председателя ОГА, состояние больных коронавирусом буковинцев стабильное, средней сложности. Тяжелых пациентов нет. У нескольких больных пневмония, однако температура тела выше 38 градусов не поднимается. Они находятся под наблюдением врачей. Несколько человек лечатся дома.

Кроме того, в понедельник, 23 марта, около 200 образцов должны отправить в Нидерланды.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 21 марта, в Киеве выявили еще 10 зараженных коронавирусом.

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