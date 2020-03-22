В Украине разворачивается громкий скандал вокруг тестов на коронавирус из Китая

На борту самолета, который готовят для отправки из Китая в Украину, находятся экспресс-тесты для определения коронавируса Covid-19 , которые "видят" не сам вирус, а только антитела в организме на 5-6 день после появления симптомов.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице эксперт Министерства здравоохранения Павел Паламарчук.

“В Китайском самолете - экспресс-тесты. У меня все”, - написал медик.

Адвокат Евгения Закревская, опросив знакомых медиков, выяснила, что экспресс-тесты менее точны и "видят" не вирус, а только антитела, которые начинают производиться в организме только на 5-6 день после появления симптомов. Поскольку от заражения до симптомов может пройти еще две недели и больше, отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией.

"Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов, экспресс-тестами вообще без смысла", - утверждает она.

Таким образом ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить пораженных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут.

Наличие или отсутствие коронавируса у человека до начала проявления симптомов достоверно определяют с помощью тест-системы ПЦР - лабораторного тестирование методом полимеразной цепной реакции.

Украинским правительство пока не закуплено ни одной тест-системы ПЦР. В качестве гуманитарной помощи их выделила ВОЗ (около 1500 штук) и закупила для армии общественная организация "Вернись живым" (1000 штук).

Как ранее сообщал "Апостроф", согласно прогнозу Национальной академии наук Украины, коронавирусом в Украине могут заразиться 22,2 миллиона человек.