В Украине следить за карантином на улицах будут военные

С воскресенья, 22 марта, военнослужащие Вооруженных сил Украины присоединятся к представителям Нацполиции и Нацгвардии для патрулирования во время карантина, введеного из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Заниматься патрулированием будут наряды Военной службы правопорядка ВСУ.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года, в населенных пунктах и военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украина, которые будут действовать во взаимодействии с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минобороны также добавили, что участников патрулей должны будут обеспечить средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Как ранее сообщал "Апостроф", с 23 марта в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки в общественном транспорте, кроме некоторых маршрутов, которыми смогут пользоваться только медики, работники стратегических предприятий и ряд других категорий лиц.