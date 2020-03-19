Карантин в Украине могут продлить: названы сроки и причины

Кабинет министров допускает возможность продления карантина до конца апреля.

Об этом сообщили источники "Апострофа" в Кабмине.

По мнению экспертов, есть высокая вероятность того, что власти придется продлить действие ограничений. По информации "Апострофа", уже сейчас в Кабмине в связи с опасностью эпидемии обсуждают возможность продления карантина до конца апреля.

Источники в Киевской городской администрации отметили, что продление карантина возможно при ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, что недавно ответ по поводу возможного продления карантина дали украинские чиновники.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве продолжается транспортный коллапс, который начался после вступления в силу карантина из-за смертельного коронавируса.