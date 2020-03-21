В Киеве останавливают общественный транспорт: Кличко назвал дату, видео

В субботу, 21 марта, мэр столицы Виталий Кличко подтвердил предварительную информацию министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки в общественном транспорте.

Об этом Кличко сообщил во время брифинга в КГГА.

По его словам, с понедельника, 23 марта, пользоваться общественным транспортом в Киеве смогут только владельцы спецпропусков. Их будут получать медики, спасатели, работники жилищно-коммунального хозяйства, аптек и продмагов, а также сотрудники стратегических предприятий.





Ограничительные меры не относятся к владельцям личного транспорта. Их передвижение по городу пока не ограничено.

Как ранее сообщал "Апостроф", министр внутренних дел Арсен Аваков ранее сообщил, что в Киеве будут прекращены пассажирские перевозки для всех жителей, за исключением сотрудников экстренных служб аптек и продуктовых магазинов. По его словам, такие ограничения должны были ввести уже в воскресенье, 22 марта.

Напомним, что утром 21 марта в Киеве из-за карантинных мер продолжался коллапс с общественным транспортом. На остановках собирались большие очереди, люди ждали транспорт 40-50 минут.