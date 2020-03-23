Будут ли отключать свет при карантине: Зеленский выпустил новое обращение, видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что 23 марта Кабинет министров должен будет принять решение о запрете отключения электроэнергии в условиях карантина, введеного в Украине из-за угрозы коронавируса.

Об этом он сообщил в своем новом видеообращении.

По словам президента, в понедельник пройдет заседание правительства, на котором будет принято ряд важных решений, в том числе:

запрет на отключение электроэнергии,

изменения в законодательство, которые позволят Укрпочте доставлять лекарства,

задание НБУ, Минфину и Минэкономики до конца неделя рассчитать программу кредитования и налоговых каникул для бизнеса,

выплата помощи людям, которые были уволены из-за карантина,

изменения в законодательство, которыми будет введена уголовная ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского предназначения.

Также Зеленский заявил, что вчера у него состоялся телефонный разговор с главой МВФ, госпожой Кристалиной Георгиевой.

"Наши международные финансовые партнеры, включая МФВ, Всемирный банк, ЕБРР заверили в готовности помогать Украине", - отметил он.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 23 марта, в Киеве были подтверждены еще 4 случая заболевания коронавирусом.