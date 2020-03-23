В Киеве обнаружены новые заражения коронавирусом: первые подробности о заболевших

В понедельник, 23 марта, в Киеве были подтверждены еще 4 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, двое пациентов находятся в Александровской больнице, а еще столько же – на самоизоляции дома под контролем врачей.

"Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом", – заявил он.

По предварительной информации, заболевшие:

17-летняя девушка, вернувшаяся из Лондона

53-летняя женщина, контактировавшая с больным в Киевской области

28-летняя женщина, вернувшаяся из Австрии

21-летний парень, контактировавший с больным родственником.

Отметим, таким образом, общее количество обнаруженных и подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Киеве достигло 28 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее 23 марта в Ивано-Франковске умерла женщина, у которой было подозрение на заболевание коронавирусом.