Патрули уже на остановках: эксклюзивные фото и видео из Киева после прекращения всех перевозок

В Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина, который в стране ввели по причине распространения смертельного коронавируса.

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Как сообщает корреспондент "Апострофа", на остановках дежурят военные и полицейские, которые проверяют наличие пропусков для входа в автобус.

"Академгородок, на остановке дежурит патруль - 2 нацгвардейца и 1 полицейский, наличие пропусков для входа в автобус проверяет полицеский из автобуса или водитель, часть людей еще не в курсе про ограничения транспорта и не знает как добираться на работу, кто-то ловит попутки, кто-то упрашивает полицейского взять его в автобус, в целом ситуация спокойная, автобусы ходят с интервалом 15 минут", - сообщил корреспондент.

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Такая же ситуация на Героев Днепра.

"При мне медика пустили по обычному удостоверению. Трамваев много, отправляются каждые 5 минут даже без пассажиров. В каждом вагоне водитель, полицейский, муниципальная варта", - добавил он.

Напомним, что 23 марта в Киев прекращаются все пассажирские перевозки из-за карантина, который ввели в столице из-за распространения смертельного коронавируса.