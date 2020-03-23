RU  UA  EN

понедельник, 23 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 марта

21:15
Было подозрение на коронавирус: новые подробности о поезде из Риги, который остановили в Киеве
20:38
Фейсбук ужаснули фото щенка в крови. Оказалось, милый корги просто объелся фруктами и уснул Lime
20:10
В Украине отложили призыв в армию: названы сроки
20:01
Коронавирус обнаружили в еще одной области Украины: какой город под угрозой
19:42
Мое сердце занято: актриса "Дизель Шоу" прокомментировала слухи о романе на "Танцях з зірками" Lime
19:20
В каждом вагоне - люди с температурой под 40: пассажиров поезда из Риги держат часами в Киеве
19:07
Сотрудников КБ "Южное" вопреки карантину не переводят на дистанционную работу – СМИ
19:01
5 фильмов об эпидемиях, которые стоит посмотреть на карантине Lime
18:59
Коронавирус не мешает: боевики устроили на Донбассе наглую провокацию, есть раненые
18:38
Без еды и воды: в Киеве студентов заперли на карантин в общежитии
18:26
Создатели игры S.T.A.L.K.E.R. 2 дразнят фанов первым скриншотом шутера Lime
18:25
Будут ли отключать свет при карантине: Зеленский выпустил новое обращение, видео
Все новости

Было подозрение на коронавирус: новые подробности о поезде из Риги, который остановили в Киеве

понедельник, 23 марта 2020, 21:15
переглянути новину українською

У нескольких пассажиров из поезда "Рига-Киев", который был остановлен на вокзале в Киеве, было обнаружено подозрение на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Все пассажиры прошли температурный скрининг. У 5 человек было установлено подозрение на COVID-19. Им провели быстрые тесты на коронавирусную инфекцию. На время их выполнения поезд оставался на санитарной остановке", – говорится в сообщении.

Все результаты тестов оказались негативными. После их получения пассажиров поезда начали выпускать из вагонов, которые были закрыты на протяжении нескольких часов.

В пресс-службе Государственной пограничной службы сообщили, что в поезде всего находилось около 650 человек. Проверка проводилась силами пограничников и медиков. Всем пассажирам измеряли температуру и опрашивали. Несколько человек по результатам проверки были направлены на прохождение дальнейших тестов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 23 марта, в Киеве были подтверждены еще 4 случая заболевания коронавирусом.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус атаковал мир с новой силой, число жертв растет (обновляется)

Мы любим демократию, но коронавирус победила диктатура, - украинец, побывавший в Италии и Китае

Многие знают, что они умрут: как коронавирус "парализовал" мир и что говорят врачи

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: