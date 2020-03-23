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В каждом вагоне - люди с температурой под 40: пассажиров поезда из Риги держат часами в Киеве

понедельник, 23 марта 2020, 19:20
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В Киев на центральный железнодорожный вокзал прибыл поезд с украинцами из столицы Латвии, Риги: вагоны с пассажирами взяли под карантин прямо на платформе.

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Видео с места событий опубликовано на Facebook-странице Pavlovsky News.

На опубликованных кадрах можно заметить, что вагоны окружили заградительной лентой, а по платформе ходят люди в защитных костюмах.

"Киев Оперативный" со ссылкой на источники из СБУ сообщает, что в поезде "практически в каждом вагоне есть люди с температурой под 40".

"Сейчас на самом высоком уровне принимается решение по дальнейшим действиям", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 23 марта, в Киеве были подтверждены еще 4 случая заболевания коронавирусом.

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