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Лидеры - Киев и Черновцы: появились свежие данные по коронавирусу в Украине

суббота, 21 марта 2020, 22:24
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Фото: Фото из открытых источников

Черновцы и Киев, где только за субботу, 21 марта, зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом, возглавляют антирейтинг по COVID-19 в Украине.

Такой вывод можно сделать из данных, опубликованных Минздравом в субботу вечером, 21 марта.

"В Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы", - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в Киеве зарегистрировано уже 10 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, ранее в Черновицкой области 25 человек заразились коронавирусом. Среди этого числа больных - 8 детей и 14 женщин.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.

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