Им кажется, что они тонут: врачи рассказали, как умирают больные коронавирусом

Больные коронавирусом умирают от отказа органов - из-за воспаления легкие все меньше и меньше способны обеспечить организм достаточным количеством кислорода.

Об этом сообщает Focus Online со ссылкой на заявление итальянских медиков.

Для коронарной пневмонии характерно, что она двусторонняя и охватывает все легкие. Пациентам, которые не находятся на вентиляции легких, кажется, что они медленно тонут.

Решающую роль - выживет человек, заболевший коронавирусом или нет, - имеют его возраст и сопутствующие заболевания. Особенно опасны диабет, высокое кровяное давление или проблемы с сердцем.

Врачи из Китая рассказали, что средний возраст умершего составлял 69 лет, выживших - 52 года. Смерть наступала в среднем на 19-й день после появления первых симптомов. Выжившие были в среднем здоровы через 22 дня. В некоторых случаях развивался сепсис.

Фактическими причинами смерти чаще всего были остановка дыхания, острая легочная недостаточность, остановка сердца.

Как сообщал "Апостроф", ранее директор Национального института инфекционных заболеваний рассказал, как в Италии лечат коронавирус. По его словам, медики в этой стране используют все рекомендации ВОЗ для лечения этого заболевания.