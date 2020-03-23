Ждать ли украинцам выплат по 1000 грн из-за коронавируса: выяснился важный нюанс

Для того, чтобы выплатить надбавку к пенсии в размере тысячи гривен пенсионерам, которые получают пенсию менее 5 тысяч гривен, необходимо внести изменения в госбюджет и бюджет Пенсионного фонда.

"Осуществление вышеуказанных выплат потребует внесения изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", а также внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24.01.2020 N22 "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины" на 2020 год ", - сообщили в фонде.

По данным Государственного статистического наблюдения, пенсионеров, которым положена такая выплата, в стране около 10 миллионов человек.

Таким образом, государство потратит на такие выплаты 10 миллиардов гривен.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство начнет индексацию пенсий украинцам в мае 2020 года.