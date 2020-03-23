В Житомире простились с бойцом ВСУ, погибшим от пули снайпера: видео

В воскресенье, 22 марта, в Житомире простились с бойцом 30-й отдельной механизированной бригады Алексеем Золиным, погибшим от пули снайпера на Донбассе.

Об этом говорится сюжете местного телеканала СК1.

По его данным, бойца похоронили на Смолянском военном кладбище, попрощаться с ним пришло несколько десятков человек.

Отмечается, что накануне городской совет попросил всех желающих почтить героя сделать это, не выходя из дома, в связи с коронавирусом.

Как известно, Алексей Золин родился 11 июля 1984 года в Житомире. В 2002-2004 годах проходил срочную службу в 95-й отдельной аэромобильной (в то время) бригаде. 31 января 2015 года был мобилизован в Вооруженные силы Украины, служил в 13-м отдельном батальоне 95-й бригады.

В 2017 году был демобилизован, но в начале 2018-го подписал контракт и продолжил служить в рядах 95-й ОДШБр, а позже - 30-й ОМБр. Погиб вечером 19 марта 2020 года в Попаснянском районе Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером. У него остались отец (подполковник запаса, участник боевых действий, участник АТО), мать, сестра и дочь.

Как сообщал "Апостроф", в первый день весны на Донбассе погиб 41-летний сержант 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Руских.