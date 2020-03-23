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В стране-соседке Украины резко возросло число больных коронавирусом: тревожные данные

понедельник, 23 марта 2020, 08:21
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Фото: Facebook

В России за сутки резко возросло число больных коронавирусом - опасную болезнь подхватил еще 71 человек.

Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По данным оперштаба, все новые случаи зафиксированы в Москве, общее число заражений в РФ - 438.

В связи с обострением ситуации Мишустин обратился к пожилым россиянам с просьбой оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу, на время отказаться от встреч и прогулок.

Кроме того, на основании данных сотовых операторов о геолокации планируется создать систему отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился онлайн-сервис, который рассчитывает по некоторым общим показателям шансы умереть от коронавируса.

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