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Коронавирус обнаружили в еще одной области Украины: какой город под угрозой

понедельник, 23 марта 2020, 20:01
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В понедельник, 23 марта, у одной из жительниц Закарпатской области было предварительно подтверждено заражение коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщили в Мукачевской объединенной территориальной громаде (ОТГ).

Коронавирус был обнаружен у жительницы города Мукачево, 1951 года рождения, муж которой вернулся из Италии 20 марта. Утром 23 марта она обратилась к семейному врачу по телефону. Выездная бригада провела забор биоматериала и передала в Мукачевскую центральную районную больницу. Результат оказался положительным.

Больная госпитализирована в областную инфекционную больницу. Для окончательного подтверждения должен быть проведен еще один тест.

Сообщается, что мужчина по возвращению из Италии находился на самоизоляции, однако женщина посещала 20 и 21 марта церковь.

Как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 23 марта, в Киеве были подтверждены еще 4 случая заболевания коронавирусом.

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