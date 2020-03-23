Котики готовы: появились забавные фото животных во время карантина

Крупнейшие города оказались фактически закрытыми из-за карантина, который ввели по причине распространения смертельного кронавируса. Несмотря на то, что улицы опустели, людям все равно приходится выгуливать домашних питомцев.

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Как пишут одесские СМИ, на улицах города можно встретить множество бездомных животных, которым как-то все равно на карантин.

Судя по опубликованным фотографиям, на улицах Одессы гуляют сотни бездомных котов.

Также местные журналисты показали фотографии домашних питомцев, которых хозяева нарядили в модные наряды.

Напомним, что во время жестких правительственных мер по борьбе с коронавирусом, которые введены в Испании, местные жители используют выгул собак, как способ покинуть надоевшие дома.