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В Испании люди идут на ухищрения, чтобы выйти на улицу в карантин: опубликовано видео

вторник, 17 марта 2020, 18:29
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Во время жестких правительственных мер по борьбе с коронавирусом, которые введены в Испании, местные жители используют выгул собак, как способ покинуть надоевшие дома.

Об этом сообщает BBC.

Чрезвычайное положение из-за коронавируса в Испании предусматривает 15-дневный период ограничений на передвижение для 47 миллионов испанцев. Им разрешили выходить из дома только для работы или решения неотложных вопросов. Среди дозволенных поводов покинуть дом - выгул собак.

Этим исключением активно пользуются разнообразные хитрецы. Некоторые, например, выходят на длительные прогулки с игрушечными животными.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное местной полицией в Twitter. На снятых кадрах видно мужчину, который шел по улице с игрушечной собакой на поводке. За такой обман впервый раз нарушителей предупреждают, в следующий раз — могут оштрафовать.

Кроме того, в Испании появились объявления, в которых владельцы собак предлагают сдать своих животных в аренду. Диапазон цен за такую услугу широк, в среднем аренда домашних животных, а с ними и время для прогулок, стоит 50 евро.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда призвал владельцев собак не злоупотреблять этими преимуществами. "Логично, что собаку следует выгуливать, но это нужно делать в течение минимально необходимого времени", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", в Испании, в провинции Кадис был задержан мужчина, который кашлял на правоохранителей.

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