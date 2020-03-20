Появились имя и фото бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера на Донбассе

В результате выстрела снайпера в Луганской области погиб сержант 30-й бригады Алексей Золин из Житомира.

20 марта об этом сообщил Житомирский городской совет.

"19 марта 2020 года в 19:30 на поле боя возле села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области погиб житомирянин – сержант Золин Алексей Сергеевич, старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского", – отмечают власти.

Погибший защитник Украины родился в 1984 году. В 2015 году он отправился на Донбасс в составе 95-й бригады. В 2017 году был демобилизован, а в начале 2018 вернулся на Донбасс и служил по контракта.

У погибшего воина осталась маленькая дочь. Его отец также является участником АТО.

Как сообщал "Апостроф", пророссийские боевики на Донбассе понесли очередные потери, во вторник, 17 марта, фото еще одного погибшего были опубликованы в сети.