RU  UA  EN

пятница, 20 марта
  • НБУ:USD 27.20
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  27.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 марта

14:29
"Слуг народа" просят не шататься по стране: интересное письмо от главы фракции
14:05
Войска Путина отработали захват аэродрома в Николаеве: опубликованы фото
14:05
Звезда "Мстителей" отказалась соблюдать карантин и назвала коронавирус обычным гриппом Lime
13:50
Парень стал жертвой фейка о коронавирусе - теперь его ненавидят тысячи людей Lime
13:25
Лана Дель Рей порвала с бойфрендом-полицейским Lime
13:10
Мир сошел с ума: Потап записал трек о карантине в пустом зале дворца "Украина" Lime
12:33
Провожу время в Вестеросе: Джордж Мартин решил закончить "Игру престолов" во время карантина Lime
12:18
На шоу Голос країни-10 из-за карантина перенесли прямые эфиры - названы даты Lime
11:45
Арнольд Шварценеггер показал, как отдыхает в карантине, и теперь его называют богатым лицемером Lime
11:30
Говорил, что убьет: украинская певица раскрыла подробности преследований маньяка Lime
11:09
Фаны The Weeknd дождались нового альбома - слушаем свежий After Hours Lime
09:57
Это обман: Настя Каменских предупредила о мошенниках, использующих ее имя Lime
Все новости

Появились имя и фото бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера на Донбассе

пятница, 20 марта 2020, 13:14
переглянути новину українською

В результате выстрела снайпера в Луганской области погиб сержант 30-й бригады Алексей Золин из Житомира.

20 марта об этом сообщил Житомирский городской совет.

"19 марта 2020 года в 19:30 на поле боя возле села Новоалександровка Попаснянского района Луганской области погиб житомирянин – сержант Золин Алексей Сергеевич, старший стрелок мотопехотной роты мотопехотного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского", – отмечают власти.

Погибший защитник Украины родился в 1984 году. В 2015 году он отправился на Донбасс в составе 95-й бригады. В 2017 году был демобилизован, а в начале 2018 вернулся на Донбасс и служил по контракта.

У погибшего воина осталась маленькая дочь. Его отец также является участником АТО.

Как сообщал "Апостроф", пророссийские боевики на Донбассе понесли очередные потери, во вторник, 17 марта, фото еще одного погибшего были опубликованы в сети.

Фотогалереи

Все
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: