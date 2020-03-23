В Украине четвертая жертва коронавируса: что известно

В понедельник, 23 марта, в Ивано-Франковске умерла женщина, у которой было подозрение на заболевание коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Сегодня женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка. Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев", – заявил он.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, всего коронавирус был подтвержден у 82 человек.

Как сообщалось, ранее в Украине заговорили о введении режима ЧС из-за пандемии коронавируса.

Также стало известно, на что больше всего взлетели цены в Украине на фоне коронавируса. Помимо прочего, поднялись цены на овощи и фрукты.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.