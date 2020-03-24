Чем спасаться от коронавируса: Комаровский назвал главные лекарства, видео

Из-за пандемии коронавируса украинцы все чаще задаются вопросом, какие лекарства должны быть дома на случай заражения COVID-19.
На этот вопрос ответил известный доктор Евгений Комаровский в своем видео.
По его слова, для взрослого человека в аптечке должно быть красное вино, чтобы выпить с любимым человеком 150-200 грамм перед сном. Он отметил, что это точно не помешает. На крайний случай это может быть коньяк - не более 50 грамм.
"Тут важно настроение, процесс. Потому я рекомендую так", - сказал доктор.
Вместе с тем он не рекомендует иметь на случай заражения противовирусные препараты.
Комаровский также назвал главные препараты для домашней аптечки:
- средство для пероральной регидратации;
- жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен);
- солевые растворы;
- сосудосуживающие капли;
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Как сообщал "Апостроф", известный в Украине доктор Евгений Комаровский рассказал, как приготовить антисептическое средство в домашних условиях, потратив на это несколько минут.