Чем спасаться от коронавируса: Комаровский назвал главные лекарства, видео

Из-за пандемии коронавируса украинцы все чаще задаются вопросом, какие лекарства должны быть дома на случай заражения COVID-19.

На этот вопрос ответил известный доктор Евгений Комаровский в своем видео.

По его слова, для взрослого человека в аптечке должно быть красное вино, чтобы выпить с любимым человеком 150-200 грамм перед сном. Он отметил, что это точно не помешает. На крайний случай это может быть коньяк - не более 50 грамм.

"Тут важно настроение, процесс. Потому я рекомендую так", - сказал доктор.

Вместе с тем он не рекомендует иметь на случай заражения противовирусные препараты.

Комаровский также назвал главные препараты для домашней аптечки:

средство для пероральной регидратации; жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен); солевые растворы; сосудосуживающие капли;

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Как сообщал "Апостроф", известный в Украине доктор Евгений Комаровский рассказал, как приготовить антисептическое средство в домашних условиях, потратив на это несколько минут.