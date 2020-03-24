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Чем спасаться от коронавируса: Комаровский назвал главные лекарства, видео

вторник, 24 марта 2020, 10:06
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Из-за пандемии коронавируса украинцы все чаще задаются вопросом, какие лекарства должны быть дома на случай заражения COVID-19.

На этот вопрос ответил известный доктор Евгений Комаровский в своем видео.

По его слова, для взрослого человека в аптечке должно быть красное вино, чтобы выпить с любимым человеком 150-200 грамм перед сном. Он отметил, что это точно не помешает. На крайний случай это может быть коньяк - не более 50 грамм.

"Тут важно настроение, процесс. Потому я рекомендую так", - сказал доктор.

Вместе с тем он не рекомендует иметь на случай заражения противовирусные препараты.

Комаровский также назвал главные препараты для домашней аптечки:

  1. средство для пероральной регидратации;
  2. жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен);
  3. солевые растворы;
  4. сосудосуживающие капли;

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Как сообщал "Апостроф", известный в Украине доктор Евгений Комаровский рассказал, как приготовить антисептическое средство в домашних условиях, потратив на это несколько минут.

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