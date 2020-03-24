Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

Пандемия нового коронавируса COVID-19, который стремительно распространился миром, стала настоящим вызовом для всех - многие страны ушли на карантин, закрыли границы, остановили транспорт и производство.

В МВФ уже говорят, что урон от пандемии коронавируса для мировой экономики может быть даже большим, чем при кризисе 2009 года и развитие ситуации требует беспрецедентной реакции от мировых лидеров.

В Украине пока что не планируют введение чрезвычайного положения из-за COVID-19, но в отдельных регионах введен режим чрезвычайной ситуации. "Апостроф" следит за всеми событиями в мире и нашей стране в онлайн трансляции.

08:46 В Киеве продолжается транспортный коллапс из-за введенного карантина, сообщает корреспондент "Апострофа". На улице Чернобыльской с самого утра в очереди стоят около 70 киевлян.

Люди в очереди ждут по 40 минут, чтобы занять свое место в автобусе.

08:40 В России более 93,6 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

08:33 Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня во всем мире из-за глобального распространения коронавируса.

08:24 Священник Олег Винников из Тернопольской области, у которого диагностировали коронавирус, в течение недели контактировал минимум с 500 людьми, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова".

Также появилась информация, что мужчина из региона, у которого обнаружили болезнь конце прошлой недели, контактировал со священником на похоронах. Вскоре пенсионеру внезапно стало плохо, он начал задыхаться, родственники вызвали "скорую".

08:11 Число заболевших COVID-19 в Германии выросло до 27 436, 114 скончались, заявил институт Роберта Коха.

08:05 Медики США разработали комплекты для самостоятельного взятия мазка для диагностики коронавирусной инфекции, которые позволят ускорить процесс тестирования.

07:58 В Великобритании ввели трехнедельный карантин. Гражданам разрешено выходить из дома только по нескольким поводам: поход в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, оказание и получение медпомощи, поездки на работу (только для тех, кто не может трудиться удаленно) и индивидуальные занятия спортом. Нарушающих карантин могут оштрафовать. Также в стране на этот срок закроются магазины, не торгующие продуктами и товарами первой необходимости, спортзалы и церкви.

07:50 В итальянской области Ломбардия выписали из больницы первого пациента с коронавирусом в стране - это 38-летний Маттиа из города Кодоньо. До установления диагноза он успел заразить родственников. Отец мужчины впоследствии умер, тогда как беременная жена, перенесшая заболевание в легкой форме, была выписана две недели назад.

07:48 В Пекине всех прибывающих из-за рубежа в обязательном порядке проверят на коронавирус. Китайские журналисты рассказали, что в Ухане до сих пор фиксируют новые случаи заражения (но они не попадают в официальную статистику).

07:45 С 12:00 24 марта в Украине закрывают все аэропорта. Работать будет только "Борисполь". Украинцам также запрещено покидать страну в туристических целях - так распорядился Кабмин.

07:38 Польская авиакомпания LOT помогает гражданам Украины вернуться домой, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица. По его словам, МИДы двух стран договорились о помощи в возвращении в Украину граждан из Бразилии.

"Уже решен вопрос, что 19 граждан Украины прилетят 25 марта из Рио-де-Жанейро в Варшаву польским самолетом. Мы договариваемся, чтобы в тот же день спецрейсом авиакомпании SkyUp они полетели в Киев",- отметил посол.

Также Дещица добавил, что украинские и польские власти договорились о помощи в перелете украинцам и из других отдаленных точек планеты, таких как: Южная Азия, Латинская Америка и Африка.

07:34 Президент США Дональд Трамп выступил с призывом о необходимости отмены через 15 дней всех ограничений для экономики, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Глава Белого дома в своем Twitter написал, что решение проблемы не может быть худше по последствиям, чем собственно сама проблема. Так же президент США пообещал принять нужное решение после окончания карантина и "пройти этот путь".

07:27 В Китае власти заявили, что с 8 апреля снимаются ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань. Именно он стал очагом распространения COVID-19.

07:24 Из-за коронавируса падение экономики Украины в 2020 году может составить 5% ВВП, заявила замглавы ОПУ Юлия Ковалив.

07:10 Президент США Дональд Трамп заявил, что его супруга Мелания прошла тест на коронавирус, результат - отрицательный.

06:58 Нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт, работающий в Стэнфордском университете, заявил, что пандемия нового коронавируса скоро пойдет на спад. Ранее он поделился прогнозом о сценарии развития массовой коронавирусной инфекции в Китае, и его расчеты оказались очень точными.

Согласно новому прогнозу Майкла Левитта, спад волны нового коронавируса произойдет в США и в остальном мире - причем уже в скором времени, но нужно контролировать панику.

06:45 Во Франции коронавирус собираются лечить гидроксихлорохином, который используют против малярии. Правда, китайские эксперты отмечают высокую летальность у этого препарата: ранее лечение троих человек было прервано из-за перевода в реанимацию, один пациент умер, а одному перестали давать лекарство из-за тошноты.

06:24 Ледовый дворец в Мадриде превратят в морг для умерших от коронавируса, так как крематории испанской столицы переполнены. Городской совет был вынужден закрыть муниципальное похоронное бюро из-за отсутствия костюмов и масок.

06:07 Тесты из Китая начали прибывать в регионы Украины. Уже известно о доставленном грузе в Харьков, Львов и Днепр. Нацгвардейцы спецтранспортом доставляют тесты на коронавирус в места хранения, дальше все полученное будет распределено в медицинские учреждения.

05:50 По состоянию на это время общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 16 572 человека, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 6 077 человек. В Китае за все время эпидемии погибло 3 153 человека.

Карта распространения коронавируса (обновляется)

Всего в мире 381 293 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 101 344 человека. Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (63 927), Соединенные Штаты (46 332), которые вышли на третье место включая Китай, Испания (35 136), Германия (29 056) и Иран (23 049).