Как обнаружить коронавирус: назван необычный симптом

Британские медики предложили использовать потерю способности ощущать запахи, аносмию, для выявления скрытых носителей коронавируса Covid-19, которые не проявляют других симптомов.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном Британской ассоциацией отоларингологов.

По данным из Южной Кореи, где проводились особо тщательные обследования всех, кто контактировал с зараженными коронавирусом, примерно у трети носителей была обнаружена временная потеря способности воспринимать запахи, а также вкус пищи. Об этом же свидетельствуют данные и из других стран.

У многих молодых людей коронавирусное заболевание Сovid-19 протекает без особых симптомов, и те продолжают вести активную жизнь и распространяют вирус. Поэтому медики обращают внимание на важность своего открытия.

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