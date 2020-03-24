Киев могут закрыть на въезд и выезд из-за коронавируса: названо условие

Киев может ужесточить меры карантина, который был введен в столице из-за распространения коронавируса. Так, город могут закрыть на въезд и выезд, если ситуация выйдет из-под контроля.

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

Такое заявление 24 марта сделал мэр Киева Виталий Кличко.

"Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно", - сказал он в обращении к киевлянам.

Он отметил, что всего на коронавирус проверили 1297 киевлян. 28 случаев подтвердились.

При этом Кличко не смог назвать точные сроки возобновления учебного процесса.

Напомним, что за прошедшие сутки 23 марта в Черновицкой области COVID-19 заболели еще 13 человек.