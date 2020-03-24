В Украине за сутки еще более 10 человек подхватили коронавирус: назван зараженный регион

За прошедшие сутки 23 марта в Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели еще 13 человек.

Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей Facebook-странице.

Всего количество зараженных в регионе возросло до 38.

География распространения выглядит так:

Коленковцы Хотинского района - 12 человек

Хотин - 1 человек

Брусница Кицманского района - 7 человек

Лужаны Кицманского района - 4 человека

Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека

Иживцы Сторожинецкого района - 1 человек

Заставна - 2 человека

Юрковцы Заставнивского района - 1 человек

Каменка Глыбокского района - 1 человек

Луковица Глыбокского района - 1 человек

Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек

Черновцы - 2 человека

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