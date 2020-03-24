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В Украине за сутки еще более 10 человек подхватили коронавирус: назван зараженный регион

вторник, 24 марта 2020, 12:03
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За прошедшие сутки 23 марта в Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели еще 13 человек.

Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей Facebook-странице.

Всего количество зараженных в регионе возросло до 38.

География распространения выглядит так:

  • Коленковцы Хотинского района - 12 человек
  • Хотин - 1 человек
  • Брусница Кицманского района - 7 человек
  • Лужаны Кицманского района - 4 человека
  • Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека
  • Иживцы Сторожинецкого района - 1 человек
  • Заставна - 2 человека
  • Юрковцы Заставнивского района - 1 человек
  • Каменка Глыбокского района - 1 человек
  • Луковица Глыбокского района - 1 человек
  • Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек
  • Черновцы - 2 человека

Как сообщал "Апостроф", украинцев смутила ситуация с количеством тестов на коронавирус COVID-19 в Украине.

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