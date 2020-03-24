В Украине за сутки еще более 10 человек подхватили коронавирус: назван зараженный регион

За прошедшие сутки 23 марта в Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели еще 13 человек.
Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей Facebook-странице.
Всего количество зараженных в регионе возросло до 38.
География распространения выглядит так:
- Коленковцы Хотинского района - 12 человек
- Хотин - 1 человек
- Брусница Кицманского района - 7 человек
- Лужаны Кицманского района - 4 человека
- Большой Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека
- Иживцы Сторожинецкого района - 1 человек
- Заставна - 2 человека
- Юрковцы Заставнивского района - 1 человек
- Каменка Глыбокского района - 1 человек
- Луковица Глыбокского района - 1 человек
- Топоровцы Новоселицкого района - 1 человек
- Черновцы - 2 человека
Как сообщал "Апостроф", украинцев смутила ситуация с количеством тестов на коронавирус COVID-19 в Украине.