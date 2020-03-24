Коронавирус у беременной в Ирпене: новые детали и видео с места жительства

В Ирпене, где коронавирус зафиксировали у беременной женщины, коммунальные службы проводят дезинфекцию в доме, где жила больная.

Об этом сообщает первый заместитель и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

Дезинфекцию проводят в доме по адресу улица Тургеневская, 50А, где имела больше всего контактов женщина.

Муниципальная стража Ирпеня совместно с полицией и ГСЧС проводят информирование жителей дома о мерах дезинфекции и просят жителей максимально самоизолироваться.

"Волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами. Нахожусь по этому адресу, держу ситуацию под контролем, координирую действия и верю в самосознание наших граждан", - написал Маркушин.

Отметим, что женщине в пятницу, 20 марта, сделали экспресс-тест и он оказался отрицательным, однако она сдала еще ПЦР-тест, который оказался положительным. Экспресс-тесты часто дают ложный результат и для точного результата приходится сдавать еще ПЦР-тест.

Как сообщал "Апостроф", в Украине по состоянию на вечер 24 марта официально зафиксировали 101 случай коронавируса, еще 4 человека заболели COVID-19 в Тернопольской и Киевской областях.