RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.45
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 марта

22:12
У экс-соратника Януковича заподозрили коронавирус: все подробности
22:10
Коронавирус у беременной в Ирпене: новые детали и видео с места жительства
21:38
Результат теста - позитивный: под Киевом у беременной обнаружили коронавирус
21:33
В спецодежде и с хлоркой: как хоронили в Ивано-Франковске умершую от коронавируса
20:59
Когда и как говорить с детьми про коронавирус и смерть: советы врача и психологов
20:54
Спецоперация провалилась: новые подробности ДТП и погони в Харькове за бандитом по кличке "Изот"
20:49
Карантин по-украински: эпидемиолог назвал главную опасность из-за коронавируса
20:20
Коронавирус обогатил английский язык "идиотским" словом
20:02
В Украине умер еще один человек с подозрением на коронавирус
19:50
В Харькове криминальный авторитет устроил масштабное ДТП с машинами копов: видео
19:48
Белые джинсы в тренде - модная шпаргалка, как и с чем их носить этой весной Lime
19:42
В Украине могут обязать бесплатно кормить военных: фото документа ОПУ
Все новости

Коронавирус у беременной в Ирпене: новые детали и видео с места жительства

вторник, 24 марта 2020, 22:10
переглянути новину українською

В Ирпене, где коронавирус зафиксировали у беременной женщины, коммунальные службы проводят дезинфекцию в доме, где жила больная.

Об этом сообщает первый заместитель и.о. городского головы Ирпеня Александр Маркушин.

Дезинфекцию проводят в доме по адресу улица Тургеневская, 50А, где имела больше всего контактов женщина.

Муниципальная стража Ирпеня совместно с полицией и ГСЧС проводят информирование жителей дома о мерах дезинфекции и просят жителей максимально самоизолироваться.

"Волонтерский штаб Ирпеня готов обеспечить жителей дома в первую очередь необходимыми средствами, продуктами и лекарствами. Нахожусь по этому адресу, держу ситуацию под контролем, координирую действия и верю в самосознание наших граждан", - написал Маркушин.

Отметим, что женщине в пятницу, 20 марта, сделали экспресс-тест и он оказался отрицательным, однако она сдала еще ПЦР-тест, который оказался положительным. Экспресс-тесты часто дают ложный результат и для точного результата приходится сдавать еще ПЦР-тест.

Как сообщал "Апостроф", в Украине по состоянию на вечер 24 марта официально зафиксировали 101 случай коронавируса, еще 4 человека заболели COVID-19 в Тернопольской и Киевской областях.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Государство плюет на всех медиков, мы находимся на грани - эпидемиолог

Мертвые люди в домах и паника: как коронавирус продолжает "убивать" мир и Украину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: