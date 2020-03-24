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Обещали же 10 млн! Сеть взорвалась из-за странного нюанса с тестами на коронавирус для Украины

вторник, 24 марта 2020, 11:40
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Украинцев смутила ситуация с количеством тестов на коронавирус COVID-19 в Украине.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

"Вот так незаметно в течение нескольких дней 10 млн обещанных тестов превратились в 1 млн, а затем - в 250 000. Вы это главное шейте вспомогательные очень масочки из трусов и сидите в них дома. В этом же вся проблема. UPD: это не смешно, но тестов по факту оказалось еще меньше", - написал блогер Евгений Манженко.

Другие пользователи также прокомментировали странную ситуацию с доставкой тестов в страну.

Как сообщал "Апостроф", украинка Елизавета Романчук, у которой было подозрение на смертельный коронавирус, детально рассказала о времени, которое провела в Александровской больнице в Киеве.

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