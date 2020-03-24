RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.35
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 марта

10:14
На пеньке с термосом и рисовыми хлебцами: Маша Ефросинина показала, как они отпраздновали юбилей мужа Lime
10:09
После долгого молчания: Минздрав сделал важное заявление о заболеваемости коронавирусом
10:06
Чем спасаться от коронавируса: Комаровский назвал главные лекарства, видео
09:45
На блокпосты под Киевом начали стягивать бронетехнику: фото
09:25
Что от нас скрывают? Минздрав вторые сутки не дает статистику по коронавирусу
09:22
В Киеве началась катастрофа: эксклюзивные кадры "битвы" за проезд с "копами"
09:05
Бегите отсюда: украинка рассказала жуткую историю "лечения" от коронавируса в Киеве
09:04
Я могла петь в Go-A: солистка YUKO рассказала о любопытном эпизоде с группой Lime
08:25
"Ад" на остановках: опубликованы интересные видео из карантинного Киева
07:58
В Украине прошли испытания мощного БТР для морпехов: опубликовано впечатляющее видео
07:26
В Киеве неадекват устроил опасное ДТП на парковке и жестко поплатился: видео
07:06
Запекаем дома спаржу с чесноком и сыром: простой рецепт закуски Lime
Все новости

Бегите отсюда: украинка рассказала жуткую историю "лечения" от коронавируса в Киеве

вторник, 24 марта 2020, 09:05
переглянути новину українською

Украинка Елизавета Романчук, у которой было подозрение на смертельный коронавирус, детально рассказала о времени, которое провела в Александровской больнице в Киеве.

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

Как отметила она на своей странице в Facebook, врач к ней в больнице не приходил два дня.

В больнице девушка оказалась 19 марта, когда у нее резко поднялась температура, началась головная боль и ей стало сложно дышать. Прибывшие медики по вызову сделали ей тест на грипп, но он оказался отрицательным.

"Около 18:20 попадаем в приемную, где сидит 3 человека. Мне записывают диагноз грипп, несмотря на то, что медбрат сказал о сделанном тест на грипп. Минимум вопросов, минимальный обзор (легкие, горло). Бригада меня отпускает и желает выздоровления", - пишет она.

По словам девушки, после этого ее отправили в палату. Интересно, что ее положили не в изолированную палату, а с другой пациенткой.

"Соседка" лежит, сопит, всхлипывает носом и кашляет как собака. Я выхожу из палаты в поисках медсестры. Спрашиваю ее: это шутка - поселить меня в двушку, а она отвечает: "Да мы селим с одинаковыми симптомами".

Спрашиваю, есть ли платная палата, оказывается есть. Цены не знают, говорю ок, звоните страховой по факту сами. Санитарка ведет в платную палату возмущаясь, что как это я иду туда не в сменной обуви. Я ей коротко объясняю, что это ее проблемы, она выбрала эту работу, это ее проблемы, мне не выдали бахил и если вообще ее что-то беспокоит - это не ко мне. После этого она заходила ко мне с более хорошим настроением", - добавила Елизавета Романчук

Врач пришел к девушке около 12 часов дня 20 марта, после этого она вернулась спустя час и послушала легкие пациентки.

"Потом пришли взять пробы на covid-19. Дважды (учитывая, что между двумя пробами прошло где-то 1.5-2 часа). Подозреваю, что первая проба просто была неправильно взята/обработана. В 17:30 пришла адекватная завотделением, посмотрела ренгтен. В конце кратковременного визита сказала: "Анализы, которые делает наша больница на covid-19 будут вечером. Ну вы же понимаете, никто их ждать не будет. Возможно, я зайду к вам, если еще буду на работе". Не зашла, но передала через медсестру, что результат ни отрицательный, ни положительный", - пишет она.

В следующие два дня врач к девушке не приходил. При этом медсестры просили пациентку не вызывать их без надобности, так как у них был приказ "лишний раз ни к кому не ходить". Также девушка успела пообщаться с санитаркой, которая советовала ей "бежать из больницы".

"Как себя чувствуете? С подозрением на коронавирус лежите? Если самочувствие нормальное, то бегите отсюда быстрее", - сказала ей санитарка.

23 марта к девушке все же пришла врач, которая осмотрела ее за 3 минуты и не стала интересоваться состоянием здоровья. Также она сообщила, что тест на коронавирус был отрицательным.

"Мораль басни такова: если вы не умираете, если есть знакомые/друзья врачи и вы понимаете, что справитесь дома - сидите дома", - отметила она.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: