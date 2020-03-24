Бегите отсюда: украинка рассказала жуткую историю "лечения" от коронавируса в Киеве

Украинка Елизавета Романчук, у которой было подозрение на смертельный коронавирус, детально рассказала о времени, которое провела в Александровской больнице в Киеве.

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Как отметила она на своей странице в Facebook, врач к ней в больнице не приходил два дня.

В больнице девушка оказалась 19 марта, когда у нее резко поднялась температура, началась головная боль и ей стало сложно дышать. Прибывшие медики по вызову сделали ей тест на грипп, но он оказался отрицательным.

"Около 18:20 попадаем в приемную, где сидит 3 человека. Мне записывают диагноз грипп, несмотря на то, что медбрат сказал о сделанном тест на грипп. Минимум вопросов, минимальный обзор (легкие, горло). Бригада меня отпускает и желает выздоровления", - пишет она.

По словам девушки, после этого ее отправили в палату. Интересно, что ее положили не в изолированную палату, а с другой пациенткой.

"Соседка" лежит, сопит, всхлипывает носом и кашляет как собака. Я выхожу из палаты в поисках медсестры. Спрашиваю ее: это шутка - поселить меня в двушку, а она отвечает: "Да мы селим с одинаковыми симптомами".

Спрашиваю, есть ли платная палата, оказывается есть. Цены не знают, говорю ок, звоните страховой по факту сами. Санитарка ведет в платную палату возмущаясь, что как это я иду туда не в сменной обуви. Я ей коротко объясняю, что это ее проблемы, она выбрала эту работу, это ее проблемы, мне не выдали бахил и если вообще ее что-то беспокоит - это не ко мне. После этого она заходила ко мне с более хорошим настроением", - добавила Елизавета Романчук

Врач пришел к девушке около 12 часов дня 20 марта, после этого она вернулась спустя час и послушала легкие пациентки.

"Потом пришли взять пробы на covid-19. Дважды (учитывая, что между двумя пробами прошло где-то 1.5-2 часа). Подозреваю, что первая проба просто была неправильно взята/обработана. В 17:30 пришла адекватная завотделением, посмотрела ренгтен. В конце кратковременного визита сказала: "Анализы, которые делает наша больница на covid-19 будут вечером. Ну вы же понимаете, никто их ждать не будет. Возможно, я зайду к вам, если еще буду на работе". Не зашла, но передала через медсестру, что результат ни отрицательный, ни положительный", - пишет она.

В следующие два дня врач к девушке не приходил. При этом медсестры просили пациентку не вызывать их без надобности, так как у них был приказ "лишний раз ни к кому не ходить". Также девушка успела пообщаться с санитаркой, которая советовала ей "бежать из больницы".

"Как себя чувствуете? С подозрением на коронавирус лежите? Если самочувствие нормальное, то бегите отсюда быстрее", - сказала ей санитарка.

23 марта к девушке все же пришла врач, которая осмотрела ее за 3 минуты и не стала интересоваться состоянием здоровья. Также она сообщила, что тест на коронавирус был отрицательным.

"Мораль басни такова: если вы не умираете, если есть знакомые/друзья врачи и вы понимаете, что справитесь дома - сидите дома", - отметила она.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.