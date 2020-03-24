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Пятый пошел: еще один народный депутат заразился коронавирусом

вторник, 24 марта 2020, 22:44
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У пятого нардепа в Верховной Раде Украины, Сергея Рудыка, зафиксировали коронавирус.

Об этом сообщает "4 канал".

"Врач сообщила, что у Сергея Рудика, который сидит в Раде передо мной подтвердился тест на коронавирус, поэтому я отказалась участвовать в эфире (она должна была участвовать в эфире программы" Иду на Вы "-" Апостроф "), я вернулась и сейчас еду домой", - сообщила внефракционный нардеп Виктория Гриб.

Нардеп уточнила, что лично общалась с Рудыком 17 марта.

Также отметим, что Рудик сидит в парламенте рядом с зараженным ранее коронавирусом Сергеем Шаховым.

22 марта Сергей Рудик публиковал видеосообщения, в нем он сообщил о том, что с его здоровьем все в порядке.

Обратим внимание, что Рудик - уже пятый народный депутат, которому диагностировали коронавирус.

Как сообщал "Апостроф", депутат "Слуги народа" Руслан Горбенко, у которого обнаружили коронавирус, в зале Верховной Рады мог заразить не только своих однопартийцев, но и других народных избранников, которые сидели рядом.

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