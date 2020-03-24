Ryanair сделал громкое заявление об отмене всех рейсов и назвал сроки

Со вторника, 24 марта, ирландский лоукостер Ryanair отменяет большинство рейсов авиакомпании из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что неизвестно, сколько продлятся ограничения из-за пандемии коронавируса.

"Мы не ожидаем, что будем выполнять рейсы в течение апреля и мая. Наши действия будут зависеть от советов правительства", - пояснила авиакомпания.

В Ryanair обещают, что все пассажиры, чьи рейсы отменили из-за пандемии, в течение недели-двух получат сообщение с инструкциями, как вернуть деньги.

Также в компании рассказали, что предложили свои самолеты всем странами Европейского Союза для спасательных полетов и необходимой перевозки медикаментов, средств индивидуальной защиты и продовольствия.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.