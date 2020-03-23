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Будут ли вводить чрезвычайное положение в Украине: премьер-министр дал ответ

понедельник, 23 марта 2020, 23:18
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время в Украине не планируют введение чрезвычайного положения.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Шмыгалю задали вопрос, обсуждали ли на заседании Кабинета министров возможность введения чрезвычайного положения на этой неделе.

"На данный момент нет необходимости введения чрезвычайного положения в Украине. На этой неделе так не выглядит, что есть такая потребность вводить чрезвычайное положение в Украине", - сказал Шмыгаль.

По его словам, пока достаточно тех мер, которые предприняло правительство по введению чрезвычайной ситуации в регионах.

Напомним, подробнее о том означает введение чрезвычайного положения читайте в материале "Апострофа": Одного карантина мало: что изменит в Украине режим чрезвычайного положения.

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