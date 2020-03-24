Требовали деньги даже за тест: украинец шокировал признанием о "лечении" коронавируса, видео

Инфицированный коронавирусом житель Житомира Вадим Какошкин заявил, что у него требовали деньги за проведение теста на SARS-CoV-2.

Об этом он рассказал изданию "Громадське".

Так, он отметил, что в медицинском учреждении ему сказали, что за тест нужно заплатить 750 гривен, в то же время он слышал, что тестирование должно проводиться за бюджетные средства.

"Мне сообщили, что экспресс-тест платный, и он стоит 500 гривен. А кроме этого мне нужно заплатить 250 грн благотворительного взноса. Я сказал, что есть информация из открытых источников, из интернета, что экспресс-тесты покупались за государственные средства", - сказал он.

Пациент житомирской больницы отметил, что отказался платить за анализ, однако рассчитался за лекарства, на общую сумму 388 гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украину прибыл президентский самолет с 250 тыс экспресс-тестов на коронавирус из Китая. В сети эти данные встретили негодованием, ведь президент и руководители МОЗ обещали, что на территорию страны завезут около 10 млн тестов.