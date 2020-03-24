Украина готовится перейти на летнее время: когда переводить часы

На выходных, в ночь с 28 на 29 марта, в Украине переводят время на летнее.

Стрелки часов переведут на час вперед в 3 утра в воскресенье, 29 марта.

Как переводят часы

Часы нужно переводить на тех устройствах, у которых нет выхода в интернет - механические часы, будильники, домашние настенные часы, старые телефоны "на кнопочках" без выхода в интернет.

На планшетах, смартфонах, ПК - время обновится автоматически. За это отвечает обновление Windows и операционные системы Android и iOS.

Традиция переводить время

Традиция переводить часы дважды в год образовалась по экономическим соображениям. Весной светает раньше, а значит, начать трудовой день можно раньше, чем зимой и использовать светлое время суток более рационально.

Как перевод часов влияет на организм

Чтобы организм успел перестроится, врачи рекомендуют больше спать накануне перевода часов на летнее время, поскольку придется вставать раньше, чем привыкли. Также советуют уделить внимание правильному питанию. Рекомендуют больше гулять на улице. В условиях карантина можно чаще проветривать помещение и следить за влажностью воздуха. Пешие прогулки можно заменить небольшой зарядкой.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Украина перешла в 2019 году на зимнее время в ночь с 26 на 27. Тогда стрелки часов переводили на час назад.