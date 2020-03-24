RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 марта

13:08
На 52 году жизни умер первый бойфренд Дженнифер Лопес - вот их история времен старшей школы Lime
12:51
Бывшая девушка Аль Пачино, назвавшая его старым скрягой, рассказала об отношениях с актером Lime
12:26
Мы - пример для наших детей: Елена Зеленская и украинские звезды обратились к мамам из-за коронавируса Lime
11:32
Участник Radiohead уверен, что болен коронавирусом, но не может пройти тест Lime
11:17
Дочь Оли Поляковой выложила фото с разбитым лицом: что произошло Lime
10:32
От коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе Lime
10:14
На пеньке с термосом и рисовыми хлебцами: Маша Ефросинина показала, как они отпраздновали юбилей мужа Lime
09:04
Я могла петь в Go-A: солистка YUKO рассказала о любопытном эпизоде с группой Lime
07:06
Запекаем дома спаржу с чесноком и сыром: простой рецепт закуски Lime

23 марта

20:38
Фейсбук ужаснули фото щенка в крови. Оказалось, милый корги просто объелся фруктами и уснул Lime
19:42
Мое сердце занято: актриса "Дизель Шоу" прокомментировала слухи о романе на "Танцях з зірками" Lime
19:01
5 фильмов об эпидемиях, которые стоит посмотреть на карантине Lime
Все новости

Украина готовится перейти на летнее время: когда переводить часы

вторник, 24 марта 2020, 12:27
переглянути новину українською
Фото: Facebook

На выходных, в ночь с 28 на 29 марта, в Украине переводят время на летнее.

Стрелки часов переведут на час вперед в 3 утра в воскресенье, 29 марта.

Как переводят часы

Часы нужно переводить на тех устройствах, у которых нет выхода в интернет - механические часы, будильники, домашние настенные часы, старые телефоны "на кнопочках" без выхода в интернет.

На планшетах, смартфонах, ПК - время обновится автоматически. За это отвечает обновление Windows и операционные системы Android и iOS.

Традиция переводить время

Традиция переводить часы дважды в год образовалась по экономическим соображениям. Весной светает раньше, а значит, начать трудовой день можно раньше, чем зимой и использовать светлое время суток более рационально.

Как перевод часов влияет на организм

Чтобы организм успел перестроится, врачи рекомендуют больше спать накануне перевода часов на летнее время, поскольку придется вставать раньше, чем привыкли. Также советуют уделить внимание правильному питанию. Рекомендуют больше гулять на улице. В условиях карантина можно чаще проветривать помещение и следить за влажностью воздуха. Пешие прогулки можно заменить небольшой зарядкой.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Украина перешла в 2019 году на зимнее время в ночь с 26 на 27. Тогда стрелки часов переводили на час назад.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Мертвые люди в домах и паника: как коронавирус продолжает "убивать" мир и Украину

Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется)

От эпидемии до диктатуры: Аваков ведет Украину в зону риска

Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: