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Украина перейдет на зимнее время: когда переводить стрелки часов

пятница, 25 октября 2019, 10:35
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Фото: glavred.info

В ночь с 26 на 27 октября в Украине переводят стрелки часов на зимнее время.

Часы переведут в 4 утра 27 октября на час назад.

После 03:59 на вокзалах, в аэропортах, в смартфонах и других гаджетах вновь появится время 03:00. Напомним, что гаджеты, которые связаны с интернетом, автоматически перейдут на зимнее время - ноутбуки, смартфоны, компьютеры, планшеты, фитнес-браслеты.

Почему переводят стрелки часов

Такая традиция с переводом часов связана с уменьшением светового дня. Время пробуждения большинства людей на работу решили сместить ради экономии электроэнергии, ведь по летнему времени зимой в 7 утра было бы еще темно. В Украине переводят стрелки весной и осенью с 1981 года.

Советы медиков

Врачи советуют подготовить организм к переходу на зимнее время. Потому надо за несколько дней наладить свой режим. Стоит вовремя ложиться спать и немного раньше ужинать. Также рекомендую больше находиться на свежем воздухе, чтобы избежать негативного влияния от смены режима на организм.

Говорят, что главное для того, чтобы не ощутить на себе изменения, хороший отдых, правильное и сбалансированное питание, а также активные прогулки. Это поможет избежать головных болей, сонливости и апатии. На адаптацию после перевода времени в среднем уходит неделя или две.

Как сообщал "Апостроф", переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, но для адаптации все равно понадобится около двух недель. Медики советуют еще до перевода стрелок часов скорректировать время ужина и сна, отказаться от кофе и алкоголя и проводить время на свежем воздухе.

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