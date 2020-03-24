Умрут тысячи украинцев! Комаровский озвучил страшный прогноз по коронавирусу

Из-за строгого карантина в Украине в связи со вспышкой коронавируса умрут не меньше 10 тысяч украинцев, которым не предоставят медицинскую помощь не связанную с заражением COVID-19.

Об этом изданию "Гордон" рассказал известный доктор Евгений Комаровский.

Врач подчеркнул, что благодаря строжайшему карантину в стране могут быть спасены порядка 10 тысяч жизней пожилых людей. Но в это время столько же человек мы "убьем", которых своевременно не прооперируют с диагнозами онкология, ишемическая болезнь сердца, с маточными кровотечениями, острым геморроем и другими серьезными заболеваниями, которые требуют оперативного вмешательства. Также медик подчеркнул, что поликлиники сейчас прекратили делать даже плановые прививки.

"То есть мы действительно спасем 10 тысяч человек, но мы реально не меньше этого количества уничтожим, просто это не будет так очевидно и понятно", - отметил Комаровский.

Он назвал отличия Украины и европейских стран, по примеру которых введен карантин.

"Но решения должны принимать политические лидеры, а они никогда не были самостоятельными. И мы сейчас берем пример с Европы, которая вводит беспрецедентные карантинные мероприятия, имея на это силы, средства, законопослушное население, возможность поддержки бизнеса, а мы как бы типа пошли в Европу, но мы же на месте топчемся, идя в Европу, то есть не имея ни сил, ни средств, ни закона, имея непобежденную коррупцию, которая процветает и сейчас; забыв, что человек человеку друг, товарищ и брат; когда люди наживаются на этой эпидемии – кормятся, а власти на них нет", - высказался врач.

Он подчеркнул, что пример Европы убьет в Украине большое количество людей.

"Да, я сейчас говорю страшные вещи, поэтому еще раз повторяю: ребята, то что вы, а вы – это мы все, за годы существования независимой Украины сделали с системой здравоохранения – это катастрофа. Мы ее уничтожили. Особенно систему неотложной помощи", - сказал Комаровский.

Он привел пример: независимо от того, 10 человек заболеет или 100, в большинстве областных центров 50 пациентов, нуждающихся в ИВЛ, - это коллапс системы здравоохранения. Коллапс. Остальные все равно умрут.

"Поэтому для нас действительно есть один путь – сохранить стариков, сохранить группы риска в строжайшей социальной изоляции, но при этом каждый день супермаркеты с кучей дедушек и бабушек. С кучей! Такое впечатление, что они все решили затариться и не знали, что происходит. Переполненные маршрутки, и кого-то там одного даже взяли и оштрафовали. Вот эти картины закрытого метро и автобусы, где люди, как сельди в бочке, орут друг на друга – ну это же апокалипсис, друзья мои. Апокалипсис", - отметил Доктор.

По его словам, страна практически погибла.

"Вы понимаете, нет государственных институтов. Люди плевать хотели на то, что им говорят эксперты", - подчеркнул медик.

Как сообщал "Апостроф", известный доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос украинцев, какие лекарства должны быть в аптечке каждой семьи во время пандемии коронавируса.