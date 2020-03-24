В Харькове криминальный авторитет устроил масштабное ДТП с машинами копов: видео

В жилом массиве Харькова Алексеевка произошло масштабное ДТП с погоней, водитель побил 5 автомобилей.

Об этом сообщает "Харьков 1654" в Facebook.

По информации паблика, за рулем Lexus сидел криминальный авторитет.

Мужчина во время погони побил 5 машин, из которых 4 авто полиции и одно гражданское.

Заехав во двор дома по адресу Людвига Свободы, 26, водителю удалось скрыться.

Как сообщал "Апостроф", поздним вечером 23 марта в Киеве неадекватный водитель сперва устроил опасное ДТП, после чего начал с кулаками бросаться на сотрудников полиции.

Напомним, что вечером в четверг, 5 марта, в Киеве водитель за рулем BMW на донецких номерах устроил пробку из пары сотен автомобилей, закрыв выезд с подземного паркинга ТЦ "Гулливер".