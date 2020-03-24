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В спецодежде и с хлоркой: как хоронили в Ивано-Франковске умершую от коронавируса

вторник, 24 марта 2020, 21:33
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В субботу, 21 марта в Ивано-Франковске похоронили 56-летнюю женщину, которая скончалась от коронавируса 17 марта.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влезло.

Похоронили женщину по всем ритуалами - по-христиански, но со всеми выполненными мерами безопасности.

"В прошлую субботу мы похоронили женщину, которая умерла от коронавируса. Были приняты беспрецедентные, я бы так сказал, меры эпидемической безопасности. Ее хоронили в спецодежде. В самой могиле хлорку со слоем земли перемешали - сделали все для того, чтобы в перспективе инфекция не смогла бы распространиться. Ведь хлорка все съедает. Скажем так, возможность выхода даже любой минимальной частицы инфекции исключена", - рассказал Игорь Влезло.

На этом участке земли, который отвели под захоронение, будут хоронить и других инфицированных людей.

"Мы не ждем выводов медицины, санэпидемстанции, мы делаем так, чтобы живым было спокойнее жить", - сказал Влезло.

Напомним, что за последние недели в Ивано-Франковской области три человека умерли с подозрением на коронавирус.

24 марта, во Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла 60-летняя женщина - у нее подозревают коронавирус.

23 марта в этом же медучреждении скончалась 65-летняя женщина. Была ли она заражена коронавирусом - пока неизвестно, анализы исследуют в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", в Украине по состоянию на вечер 24 марта официально зафиксировали 101 случай коронавируса, еще 4 человека заболели COVID-19 в Тернопольской и Киевской областях.

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