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В Украине прошли испытания мощного БТР для морпехов: опубликовано впечатляющее видео

вторник, 24 марта 2020, 07:58
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В Украине провели успешные испытания БТР "Атаман 6x6" отечественного производства. Военную машину опробовали на бездорожье.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на Defense Express, БТР разрабатывали по международным стандартам для морских пехотинцев.

От старых советских БТР "Атаман 6х6" отличается компоновкой с передним размещением двигателя. Это позволяет защитить бойцов в задней части машины и десантироваться с кормы.

Верхняя лобовая часть военной машины имеет острый угол. Это помогает обеспечить устойчивость и максимизирует число рикошетов.

Кроме того, в новом БТР установлена полноценная противоминная защита по стандартам НАТО. По информации разработчиков, многослойная броня защищает от 8 кг взрывчатки.

При изготовлении БТР использовались стальные листы производства североатлантического альянса. Весит новый военный автомобиль 23 тонны и может разгоняться до скорости в 110 км/час.

Напомним, что на вооружение Вооруженных Сил Украины принято машину командно-штабную К-1450 на базе БТР-70КШ.

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