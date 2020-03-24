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В Украине умер еще один человек с подозрением на коронавирус

вторник, 24 марта 2020, 20:02
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Во вторник, 24 марта, на Прикарпатье умерла женщина, у которой подозревали корнавирус COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"Умерла женщина 1960 года, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Результаты анализов ожидаем из лаборатории в г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробная информация по этому случаю будет сообщена завтра, 25 марта, во время ежедневного брифинга.

Напомним, что это уже третья жертва на Прикарпатье.

17 марта в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице скончалась 56-летняя франковка - у нее обнаружили коронавирус.

23 марта в этом же медучреждении скончалась 65-летняя женщина. Была ли она заражена коронавируса - пока неизвестно, анализы исследуют в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", в Украине по состоянию на вечер 24 марта официально зафиксировали 101 случай коронавируса, еще 4 человека заболели COVID-19 в Тернопольской и Киевской областях.

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