За час стало очень плохо: у бывшего топ-чиновника "Нафтогаза" жена подхватила коронавирус, видео

Украинка Олеся Диденко, супруга бывшего первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз" Игоря Диденко, во время поездки во Францию заразилась смертельным коронавирусом COVID-19.

Об этом жена бизнесмена сама рассказала на своей Instagram-странице, записав видео к своим подписчикам.

По словам Олеси, симптомы болезни она ощутила еще 9 марта.

"9 числа превратилась с полностью здорового человека в полностью больного. Буквально за один час мне стало очень плохо", – сказала она.

У женщины резко поднялась температура, начался озноб, головная боль и боль по всему телу, внезапный кашель и сухость в горле. Она вернулась из Франции в Испанию, где в данное время проживает, и позвонила по экстренным номерам в соответствующие медицинские службы.

"Там мне сказали, чтобы я никуда не ехала, но через два часа мне никто так и не позвонил. Я, чтобы не заражать детей, поехала сама в госпиталь", – рассказала Диденко.

В госпитале ей сделали анализ крови и рентген. Пневмония у женщины еще не началась, однако коронавирус был обнаружен. Она добавила, что ей выписали парацетамол и ибупрофен и отправили домой, где она уже две недели находится на самоизоляции.





В обращении к подписчикам Олеся Диденко призвала их соблюдать карантин и сидеть дома.

Как сообщал "Апостроф", результаты теста на коронавирус COVID-19 подтвердили наличие заболевания у директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрея Фаворова, также заражена его супруга.