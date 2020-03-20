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Топ-чиновник "Нафтогаза" и его жена подхватили коронавирус: фото и видео

пятница, 20 марта 2020, 15:22
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Результаты теста на коронавирус COVID-19 подтвердили наличие заболевания у директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрея Фаворова, также заражена его супруга.

Об этом его отец Михаил Фаворов сказал в эфире российской радиостанции Эхо Москвы.

"Пока я был в Турции мой сын находился здесь у нас дома в Атланте, а потом полетел на работу в Украину. Он работает в Украине. Мы не можем точно сказать, в каком из двух самолетов, в каком аэропорту или где произошло заражение, но если он прилетел в среду в Киев, то в субботу он почувствовал недомогание, почувствовал, что у него поднялась температура, померил, было порядка 38-ми, и начался вот этот очень характерный сухой лающий кашель", - рассказал Михаил Фаворов.

Также коронавирус обнаружили и у жены Андрея Фаворова - Анастасии Магоновой.

Как сообщал "Апостроф", заражение короновирусом подтверждено у князя Монако Альбера II.

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